РУСКИ КЕРЕСТУР – У першим колє ярнєй часци першенства у Медзиокружней лиґи за кадетох, внєдзелю 21. марца екипа ФК Русина страцела од екипи ФК Червинка з резултатом 0:2 (0:0).

Понеже екипа Червинки наймоцнєйша, тє. першопласована у лиґи, а Русин штварти на таблїчки од 10 екипох, успих русинових кадетох у тим же перши 60 минути бавели ровноправно, та тренер Зденко Шомодї з тим задовольни.

У другим колє, шлїдуюцей нєдзелї, русиново кадети путую до Апатину дзе буду бавиц процив екипи Младосци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)