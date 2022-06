Керестурска Школа ознова у проєктох Ерасмус плус

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пракса у иножемстве за школярох туристично-готелиєрского напряму Штреднєй школи „Петро Кузмяк” будзе и шлїдуюцого школского року, понеже Школи одобрени ище єден Ерасмус плус проєкт мобилносци школярох.

Таки проєкти подрозумюю одход школярох (на одредзени период) вонка з матичней школи же би реализовали образовни процес, лєбо на одредзену дестинацию у жеми, лєбо у иножемстве.

Перши таки проєкт керестурскей Школи реализовани на початку того школского року кед шеснацецеро школяре и двоме професоре зоз туристичного напряму реализовали двотижньову фахову праксу у Солуну у Греческей.

Подобни проєкт – мобилносц школярох туристичного напряму же би реализовали фахову праксу, одобрени и за шлїдуюци школски рок.

(Опатрене 28 раз, нєшка 28)