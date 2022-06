Когуцики завжали 2. место на Турниру у Крущичу

КРУЩИЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох манифестациї „Днї валалу, днї житаˮ, хтора отримана того викенду у Крущичу, наймладши Русиново фодбалере участвовали на спортским турниру хтори отримани внєдзелю, трецого дня манифестациї, а на хторим завжали високе друге место.

Попри Керестурцох, на фодбалским турниру участвовали ище 8 екипи зоз – Кляїчева, Стапару, Бачкого Брестовцу, Червинки, Сивцу, Кули и Крущичу. Млади фодбалере возросту 3. и 4. класи основней школи були подзелєни до двох ґрупох, у каждей були по 4 екипи, бавело ше по 3 змаганя, полуфинале и на концу финале.

Перше змаганє Русиновци од екипи Кордун зоз Кляїчева страцели з резултатом 2:1, а потим ушлїдзели сами побиди. Друге змаганє одбавели процив екипи Гайдук зоз Стапару, хторих победзели зоз прешвечлївим резултатом од 9:0, треци процивнїки були парняки зоз Бачкого Брестовцу хторих тиж надвладали з резултатом 6:0, а после тих трох змаганьох, Русиново когуцики прешли до полуфинала, дзе Червинчанох победзели зоз 3:0. За побиду хибело барз мало, понеже зоз екипу Кордун зоз Кляїчева одбавели нєришено 1:1, но пенали одредзели побиднїка, а то у тим случаю було Кляїчево.

Русиново когуцики наступели у составе – ґолман Марко Драґутинович, Єлисей Пап, Никола Планчак, Денис Чизмар, Дюла Фаркаш, Марко Илич, Дарко Еделински, Мартин Пашо, Тони Колошняї, Лазар Плавшич и Алекс Цвайґ, а водзел их Янко Планчак.

Турнир прешол у добрей орґанизациї и правей спортскей атмосфери, а на концу тром найлєпшим екипом – зоз Кляїчева, Керестура и Сивцу додзелєни медалї и погари.

