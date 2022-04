БЕОҐРАД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Кристина Афич зоз Руского Керестура освоєла 2. место на Републичним змаганю музичних и балетских школох хторе отримане од 2. по 14. април у Беоґрадзе.

Кристина школярка 4. класи Штреднєй музичней школи „Петар Коньович” у Зомборе, на напряму Соло шпиванє, у класи професорки Силвиї Минеи, а на змаганю виведла 5 композициї рижних авторох.

Змаганє отримане у Музичней школи „Йосип Славенски” у Беоґрадзе.

