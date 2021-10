На округлим столє о искуствох и потенциялох Школи у локалней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у керестурскей ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк по други рок орґанизоване стретнуце алумнистох школи, тераз на округлим столє котри отримани на живо участвовали вецей як 40-еро бувши школяре. Шицких учашнїкох привитала директорка школи Наталия Будински, а розправу водзел др Ярослав Катона.

Тема округлого стола була Значенє ґимназиї и штреднєй школи за локалну заєднїцу, та з тим було облапенє образованє и на руским и на сербским язику, а дебатовало ше насампредз о можлївосцох як прицагнуц цо вецей школярох же би ше ту уписали и цо школа тераз понука.

Бувши школяре, тераз людзе високообразовани и наисце успишни у своїх фахох, потрудзели ше направиц кратке огляднуце своїх искуствох зоз штредньошколских дньох, а потим векшина совитовала о можлївосцох промоциї, та аж и давали рижни приклади добрей пракси.

Як утвердзене Школа наисце активно роби промоцию, медзитим ґенерални проблем же єст вельо менєй дзеци як цо єст места у штреднїх школох, нє лєм на териториї општини Кула. Як други проблем котри насампредз визначели просвитни роботнїки зоз других школох же ше за керестурску школу по шицким ище вше нєдосц чує, а ту и рижни стереотипи о школи же є у меншим штредку и под.

Домашнї жадали указац и на факти же керестурска ґимназия єдна єдина ґимназия у кулскей општини, та и на ситуацию же векшина школярох зоз других местох општини, уписує ґимназиї у Вербаше або Новим Садзе. Ґу тому, домашня ґимназия и цалком єдинствена же ма оддзелєнє на руским язику котре нєт нїґдзе на швеце. Як приклад добрей пракси спомнути и рижни европски проєкти у котрих участвує школа, та и оддзелєнє Туристични технїчар дзе ше углавним глєда место вецей на упису.

Стретнуце орґанизовало Здруженє гражданох руСТЕМ чийо снователє и члени праве визначни алумнисти Школи, а у рамикох проєкту Петро Кузмяк Алумни, чию реализацию помогла Автономна Покраїна Войводини.

Спред локалней самоуправи Општини Кула, участвовал и помоцнїк предсидателє општини Страхиня Паравина хтори тиж и алумниста тей школи.

