Отримана програма „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши”

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” у Вербаше внєдзелю, 27. марца, отримана програма у рамикох проєкту „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши”. У програми участвовали дзеци з вербаских основних школох котри припадаю рускей, мадярскей лєбо українскей националней меншини и ходза на годзини виборней настави з предмета пестованя мацеринского язика з елементами националней култури, и участвовали у роботньох орґанизованих у рамикох спомнутого проєкту.

Координатор и одвичательна особа за сам проєкт др Деян Загорянски, вєдно зоз наставнїцами Славицу Мали, Аниту Тот и Олґу Станков котри сотрудзовали на проєкту и робели з дзецми, задовольни зоз указаним знаньом школярох, як и з тим цо научели у склопу проєкту.

По словох др Загорянского, циль проєкту бул же би вєдно цо вецей научели єдни о других, як и промоция розличносцох, популаризация меншинских язикох у стредкох дзе жию и други народи и меншини, афирмация дзецох котри ходза на виборну наставу мацеринского язика з елементами националней култури. Проєкт оможлївел же би ше розлики и специфичносци националних меншинох презентовали и векшинскому народу през бависка и квизи котри отримани през период од пол рока кельо тирвал тот проєкт.

Нащива публики на отриманей програми була барз добра, а др Загорянски ше наздава ше же предлужи надбудовйовац тот проєкт прейґ других конкурсох котри буду розписовани и же ше на тот способ звекша число младих аматерох у числених секцийох вербаского Дружтва дзе ше аматерски пестує язик, културу и обичаї ту заступених Руснацох и Українцох.

Окрем др Деяна Загорянского, числених нащивительох котри пришли потримац наймладших привитала и державна секретарка Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа. По законченей програми, бул орґанизовани коктел и друженє за шицких учашнїкох, алє и нащивительох котри того дня пришли до „Карпатох”.

Проєкт „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши” финансийно потримало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. У партнерстве Министерства и „Карпатох”, по тим проєкту вредносци 480.000 динари, набавена технїчна опрема за роботу наставнїцох котра им остава на хаснованє.

