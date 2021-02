Отримана схадзка Координацийного одбору дружтвох за язики

НОВИ САД – Координацийни одбор дружтвох за язики, литературу и културу (1974-2021) отримал 45. схадзку у рамикох Медзинародного дня мацеринского язика (UNESCO) и Дня Координацийного одбору.

На схадзки предшедовал Лучиян Марина, а присутни були члени Васка Чергоска, Ґордана Стрика и Ирина Папуґа.

На схадзки було слова о означованю 21. фебруара – Дня мацеринского язика хтори УНЕСКО установел 1999. року, а хтори ше означує од 2000. року.

На схадзки представене и двочисло (5-6) часопису „Нови мост”, а радзело ше и о планох роботи дружтвох у 2021. року, з оглядом на епидемиолоґийну ситуацию. Координацийни одбор да потримовку шицким проєктом котри дружтва пошлю на розписани конкурси у обласци култури и националних меншинох-националних заєднїцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)