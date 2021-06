ШИД – Зоз стретнуцами 18. кола закончене першенство у Општинскей фодбалскей лиґи Шид, а нови шампион ОФК Бачинци.

И попри пораженя на домашнїм теренє од Єдинства з Моровицу з 2:3, Бачинчанє затримали перше место зоз 42 бодами, после змаганя преславели титулу и у новей сезони ше буду змагац у Медзиопштинскей лиґи Срим.

