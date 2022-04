Потримани предлог вименкох Одлуки о буджету за 2022. рок

ШИД – На вчера отриманей схадзки Општинскей ради (ОР) принєшена одлука з хтору потримани предлог Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини за 2022. рок, а як новинаром на конференциї за новинарох прецизовал предсидатель Општинскей ради Зоран Семенович, одлука потребна пре розподзельованє 30 милионох динарох уж розпоредзених средствох за учасц локалней самоуправи у вибудови часци драги у катастерскей општини Дїпша на драги Кузмин–Ердевик–Визич–Нештин хтори финансує АП Войводина.

ОР нє дала согласносц за пременку ценох превозу подприємстве Шидекспрес за медзи месни транспорт хтори би мал буц драгши за 30 одсто за транспорт школярох до школох у Сримскей Митровици.

Як виявел Семенович, локална самоуправа опредзелєла 24 милиони динари за цали рок за тоту намену и нє будзе ю меняц.

