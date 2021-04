Предлужени термин за упис до Бамбия

КУЛА – Термин за упис до Предшколскей установи Бамби и шицких єй дзецинских заградкох по населєних местох, ше предлужує по 4. май 2021. року, як оглашене на урядовим сайту тей установи.

Нє стої и причина прецо термин премесцени зоз 16. априла як перше предвидзеного рока, алє най здогаднєме, указало ше же родичи маю досц чежкосци окончиц упис електронски прейґ еУправи тє. еОводи. Найвецей ше случує же система нє сце прилапиц унєшени податки, або вируци же су нєточни, та родичи и по велїх пробованьох лєдво оконча упис.

Ище вше нє ришени анї проблем же родичи Руснаци нє маю можлївосц виполнїц формулар за упис на руским язику, на цо маю законске право, а анї вибрац руски язик як наставни, понеже є нє понукнути медзи седем язиками.

Най здогаднєме, на тото прейґ Министерства просвити реаґовал наш Национални совит, та ище штредком прешлого тижня зоз еУправи обецане же ше тото препущенє виправи за даскельо днї.

