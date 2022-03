ЧУРОҐ – Внєдзелю, 13. марца Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич, нащивел Чуроґ.

Вон жительом општини Жабель поручел же ше будзе будовац нова драга ґу Чуроґу и драга Чуроґ–Жабель. Тота инвестиция будзе виношиц два милиони евра, а у плану же би ше вибудовало и спортску салу у Чуроґу, як и фабрику води у Ґосподїнцох.

Вучич гварел же кед през општину будзе преходзиц розвита мрежа авто-драгох же теди Чуроґ и други места буду отворени за инвеститорох.

