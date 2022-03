Представнїки Бициґлистичного союзу Сербиї у нащиви Шиду

ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович приял вчера делеґацию Бициґлистичного союзу Сербиї у хторей були предсидатель Радомир Павлович и подпредсидатрель тей орґанизациї Душан Ґоїч.

Радомир Павлович предложел же би у Шидзе бул збудовани мултифункционални будинок за бициґлизем, такволани бициґлистични велодром, перши такей файти у Сербиї.

Предсидатель Семенович потримал прелог и понукнул помоц локалней самоуправи у обезпечованю локациї, як и за виробок идейного ришеня, а руководзаци Бициґлистичного союзу му з тей нагоди подаровали бициґлистичну маїцу.

