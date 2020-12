НОВИ САД – На швето Св. Миколая, 19. децембра, у Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе пришагал нови Церковни одбор, на шпиваней Служби Божей хтору служел парох о. Юлиян Рац, протопрезвитер ставрофор.

Пред тим, наш епарх кир Георгий Джуджар потвердзел представених членох Церковного одбору Парохиї св. верховних апостолох Петра и Павла на пейцрочни мандат: Йоаким Канюх, Владимир Колошняї, Дюра Канюх, Михайло Монар, Дюра Рац, Йоаким Грубеня, Мирослав Рудакевич, Славко Бучко, Бранислав Вовчук, Дарко Деметер, Хелена Бабич и Мелания Кривокуча.

Владика Георгий Джуджар подзековал дотерашньому Церковному одбору на совисним окончованю роботи, а нововибраному Одбору вимодлює Божи благослов у окончованю повереней им длужносци.

– За прешли пейц роки зме ше намагали сполнїц цо зме пришагали и наздавам ше же то и видно, цо и, як гварел наш парох о. Рац, записане на Нєбе – гварел з тей нагоди предсидатель дотерашнього Церковного одбору Борислав Сакач.

