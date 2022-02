Проф. др Фейса на Прешовским универзитету у рамикох програми Еразмус плус

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Проф. др Михайло Фейса, зоз Оддзелєня за русинстику Филозофского факултету у Новим Саду, хвильково ше находзи на Прешовским универзитету у рамикох черанки професорох по програми Еразмус плус.

Пондзелок професор Фейса отримал перши преподаваня о деклинациї и кон`юґациї у руским язику, а потим студентом Прешовского универзитету преподавал о правох и витвореню правох рускей националней меншини у Сербиї.

Професор Фейса отримал преподаванє о фразеолоґиї у руским язику, а студенти дознали и о стандардизованю руского язика, з окремним акцентом на нову епоху у розвою руского язика хтора розпочала зоз здобуваньом ИСО кода за руски язик. У рамикох преподаваньох представи и Словнїк компютерскей терминолоґиї, Правопис руского язика з правописним словнїком и Малу историю Русинох.

Под час пребуваня, як гварел др Фейса, конча ше и поради зоз Институтом русинского язика и култури, Музейом русинскей култури, Русинску оброду и здруженьом Валал о цо квалитетнєйшим означованю 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику и 50-рочнїци Лекторату за руски язик и литературу того року, як и орґанизованю 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Новим Садзе шлїдуюцого року. Як предсидатель Културно-просвитого дружтва ДОК –Нови Сад конципує и програму едукативней екскурзиї до Карпатского ареалу, визначел, насампредз ґу Виходняром, хтора би мала буц витворена у юлию або авґусту.

