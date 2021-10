Роботня о писаню Европас биоґрафиї

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – У рамику дисеминациї RemoT3 Erasmus+ проєкту „Фахова пракса у Солуну” ОШ и ШШ Петро Кузмяк з Руского Керестура, отримана роботня о писаню Европас (Europass) роботней биоґрафиї за школярох закончуюцих класох образовного профилу комерциялиста Економско-тарґовинскей школи у Кули.

Обучованє за креированє Europass роботней биоґрафиї у диґиталним алату за ученє и роботу у Европи реализовали школяре хотелиєрско-туристичного технїчара, учашнїки у проєкту под менторством професорки Аники Войчена.

Школяром, присутним професором и управи школи проєкт представела його координаторка, професорка Лїляна Фина. Вона визначела прецо важне участвовац у Erasmus+ проєктох, як и можлївосци хтори даваю европски диґитални алати.

Черанє знаньох и схопносцох медзи школярами Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура и Економско-тарґовинскей школи зоз Кули указує добре сотрудзованє на уровню тих установох хтори ше и на далєй буду отримовац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)