РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” з нагоди 22. априла, Дня планети Жеми, орґанизує акцию збераня старого паперу под назву „За чистейшу и желєншу школу”.

Папер мож принєсц до Школи (од уходу за наставнїкох, ґаража скорей зборнїци) на штварток, 22. априла, од 12 до 14 годзин.

Акция гуманитарного характеру, а средства ше вихаснує за купованє квеца хторе будзе посадзене у Школи.

