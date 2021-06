Фер и коректне змаганє процив Зомборчаньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Когуцики и пионире Фодбалского клубу Русин, и того викенду внєдзелю 13. юния, на домашнїм терену одбавели штири приятельски стретнуца процив ФК Жак зоз Зомбора.

По два змаганя одразу, фодбал бавели дзеци народзени од 2009. по 2014. рок, хторих тренираю – Сани Колошняї, Зденко Шомодї и Деян Йолич.

Екипа когуцикох, дзеци народзени 2012, 2013, и 2014. року, одбавели нєришено процив своїх парнякох зоз Зомбора, з резултатом 2:2 (1:1), а ґоли дали Марко Илич и Урош Плавшич.

За Русин наступели – Тони Колошняї, Никола Рац, Николина Петкович, Тони Чижмар, Йован Бошкович, Леон Колошняї, Тони Надь, Марко Илич, Лазар Плавшич, Урош Плавшич и Даниел Фейди.

Пионире Русина одбавели три змаганя, у хторих дзеци народзени 2011. року, односно дзеци 4. класи, страцели од Зомборчаньох з резултатом 3:1, дзеци 5. класи одбавели нєришено 3:3, а найстарши, односно дзеци 6. класи, госцох победзели з резултатом 2:0.

По два ґоли за Русин дали Теодор Штранґар и Иван Планчак, а по єден ґол дали Тадей Виславски и Давид Надь.

У трох екипох Русин наступел у состеве – Провчи, Фа, Штранґар, Гарди, Колошняї, Чапко, Настасич, Гайдук, Чизмар, Вуйович, Виславски, Джуня, Стойков, Илич, Кочиш, Малацко, Надь, Плавшич, Планчак, Будински.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)