Бачка ознова победзела

ДЮРДЬОВ – У 7. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 25. септембра, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами ЖСК з резултатом 4:2 (2:1).

Домашнї ше максимално закладали за кажду лабду на терену и бавели анґажовано и нападацки, а то дало и резултат. Перши ґол на стретнуцу бул за Бачку у 16. минути, а посцигнул го Милан Роґич. Роґичови ше поспишело пошвидко потрафиц ище єден ґол у 21. минути. По бавячох зоз Жаблю видно було же почали бавиц озбильнєйше, та ше им удало у 33. минути посцигнуц и перши ґол.

Перши полчас ше закончел зоз ґолом розлики за домашнїх. Други полчас фодбалере Бачки почали сиґурнєйше бавиц и пошвидко посцигли треци ґол у 48. минути. Теди ше уж почало нагадовац побиднїка дербию, а кед Дюрдьовчанє посцигли и свой штварти ґол у 72. минути, шицким було ясне хто однєше побиду. Жабельски фодбалере ше намагали зменшац розлику и поспишело им ше у 88. минути дац ище єден ґол.

После того кола Бачка на штвартим месце зоз петнац бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох Червеней Гвизди з Нового Саду.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)