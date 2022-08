БИКИЧ – Наютре, 28. авґуста, на швето Успения Пресвятей Богородици або Вельку Матку Божу, церква и вирни у Шидзе преславя храмове швето Кирбай.

Шветочна Служба Божа заказана за 11 годзин, на хторей буду присутни домашнї вирни и їх госци.

