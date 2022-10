Нєизвесно по сам конєц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Осме коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина одбавели внєдзелю 2. октобра на Ярашу, процив Твердинї зоз Бачу хтору победзели зоз резултатом 3:2 (1:1). Ґоли за Русин дали – Оґнєн Маркович, Янко Кулич и Филип Вуйович.

У першим полчасу, Русин почал водзиц прейґ Марковича, но нє прешло вельо минути, а госци виєдначели, та ше на одпочивок пошло зоз нєришеним резултатом 1:1.

У 46. минути, Янко Кулич звекшує резултат на хасен Русина, а асистент у датим ґолу му бул Владан Вуйович. После даскельо нєодбавених стретнуцох, до екипи ше ознова врацел Филип Вуйович хтори мал єден „слаломˮ по госцуюцей охрани, кед вошол до 16 метерох и зоз прецизним бицом звекшал резултат на 3:1.

Потим, зоз корнеру госци зменшую резултат на 3:2. Точнєйше, у велькей гужви лабда трафя домашнього бавяча и бул то класични авто-ґол.

Пре други жовти картон, Малацко мушел напущиц терен, так же по конєц змаганя Русин бавел зоз 10 бавячами.

За Русин бавели – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Владан Вуйович, Филип Вуйович, Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Андрей Малацко, Деян Чернок.

У шлїдуюцим колу, на нєдзелю 9. октобра, Русина чека дерби кола кед у Липару одбави стретнуце зоз хвильково трецопласовану екипу.

