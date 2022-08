Оркестер КПД „Дюра Киш“ побиднїк „Мелодийох Руского двору“

ШИД – Оркестер Културно-просвитного дружтва „ Дюра Киш“ зоз Шиду побиднїк 15. Фестивала тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ хтори всоботу отримани на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе, а у орґанизациї КПД „Дюра Киш“.

Друге место освоєл оркестер КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова, а треце Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо“ Дома култури Руски Керестур. Попри нїх, на Фестивалу ше змагали и оркестри КПД „Карпати“ зоз Вербасу и КУД „Яким Гарди“ зоз Петровцох.

Присутних привитал предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, а Фестивал урядово отворел предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович.

У провадзацих програмох у пополадньових годзинох отримана роботня руского чесаня власох хтору домашнї витворели з помоцу КУД „Тарас Швеченко“ зоз Дюрдьова, а як ше власи пририхтую за баршонь и фитюлу представела Маґдалена Надь зоз Дюрдьова.

У ревиялней часци Фестивала о пририхтованю власох на бини з ню розгварку водзела Наташа Еделински Миколка, а на екранє публика опатрела як ше то роби на знїмку хтори скорей зняти у КУД „Тарас Шевченко“.

У голу Лєтней владическей резиденциї отворена вистава 18 фотоґрафийох портретох чий автор о. Михайло Режак, як и вистава макетох ладьох автора Мирка Беркеша зоз Шиду, а и о. Режак виложел макети двох ладьох хтори вон виробел.

У порти були порихтани етно штанди Здруженя женох „Маря“ зоз Шиду и Здруженя женох „Бикичанки“, а и НВУ „Руске слово“ мало штанд зоз кнїжками и найновшима виданями.

