Освидомиц ше хто то Святи у живоце вирних

РУСКИ КЕРЕСТУР – Млади зоз Бачу, Плавни, Селенчи, и Руского Керестура, 29. октобра на стретнуцу „Хто Святи и цо нам поручую”.у керестурскей парохиї Св. Миколая стретли же би ше дружели, упознали и дознали дацо о святих.

Младим у тим помагaли керестурски парох о. Владислав Варґа и ш. Авґустина Илюк, СНДМ, та брат и шестра Кристина и о. Доминик Ралбовски зоз Бачу. Нєсподзивано, младих пришол нащивиц и преосвящени владика кир Георгий Джуджар зоз своїм госцом окончовательом дїлох Апостолскей нунциятури у Беоґрадзе монсиньором Симоном Боливар Санчез Карион.

Окрем Исуса Христа котрого кажди християн нашлїдує, велї вирни нашлїдую и модля ше за заступнїцтво пред Господом Богом одредзеним Святим котри им особнє у живоце вельо значи. Так ше млади могли упознац зоз дзепоєднима святима нє лєм през приповедку о тим цо уж знаю або дознали того дня, алє могли и облєчиц и шмати подобни тим яки святи ношели. Кажде сам виберал цо сцел, а потим шицки вєдно дознавали дацо нове о святим котрого представяли. Буц у „ципелох” т.є. у шматох дзепоєдного святого бул способ освидомиц ше з нїм.

Попри тим млади жадали указац на тим стретнуцу же звичаї котри нам надрилєни зоз иножемства, як цо то Ноц босоркох котра ше означує 31. октобра у велїх дежравох нє вше добри за вирних. Окреме же ше у Римокатолїкей церкви 1. новембра означує швето „Шицки святи” котре подполно процивне спомнутому звичаю.

Млади присуствовали и у вечаршей Служби Божей после котрей кажде з нїх на швичнїк положел швичку, док ше вирни модлєли же би ше одредзени святи модлєли за нїх.

