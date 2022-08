Отримана „Винарска ноц“

ШИД – У рамикох манифестациї „Културне лєто“ штварток вечар отримана традицийна манифестация пошвецена вину и винїцаром под назву „Винарска ноц“.

На манифестациї на числених штандох вина, палєнки, грозна, алє и сухи месово продукти и рижни файти сира виложели продукователє нє лєм зоз општини Шид, алє и зоз других часцох Сербиї. та и зоз Мадярскей и Словениї.

Свойо вина и грозно виложели и нашо познати винїцаре и винаре Петро Сокол зоз Ердевику и Мирослав и його син Срдян Сокол зоз Бикичу.

За добре розположенє числених нащивительох були задлужени тамбурови оркестрер „Рапсодия“, а у познєйших годзинох и бенд „Ґарави сокак“.

Орґанизаторе манифестациї Општина Шид, Туристична орґанизация Шиду и Културно образовни центер Шид.

