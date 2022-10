Отримани 10. „Домашнї шпайз” у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре у Спортскей гали, внєдзелю 16. октобра отримани „Домашнї шпайз”, дзе нащивителє могли опатриц и купиц жимнїцу, колачи и други продукти.

Спортска гала и того року запахла на жимнїцу и колачи кед позберала шицких викладательох хтори приготовели и виложели свойо продукти за нащивительох тей манифестациї, а хтори жимнїцу могли и коштовац, а и купиц по вигодних ценох. Значне визначиц же жимнїцу пририхтали жени зоз Руского Керестура и околїска.

Викладателє понукали рижни продукти, як цо то рижнородну жимнїцу у дунцох – айвар, паприґу, мишану шалату, огурки, квашену капусту и подобне, як и парадичанку и домашнї овоцово соки. Було богате понукнуце колачох, маджунох, та и продуктох од меду, а були виложени и продукти власней роботи.

Орґанизаторе пририхтали и рижни роботнї у хторих найвецей участвовали наймладши нащивителє.

Традицийну манифестацию „Домашнї шпайз” орґанизує Здруженє женох „Байка” зоз Руского Керестура, зоз потримовку Туристичней орґанизациї општини Кула и локалней акцийней ґрупи (ЛАҐ) „Шерцо Бачки”.

