Подписани контракти за потримовку енерґетичней ефикасносци гражданом

ШИД – У сали Скупштини општини вчера подписани контракти з гражданами як мира потримовки енерґетичней ефикасносци обисцох.

На конкурусу було 97 приявених, а после ранґованя за три катеґориї енерґетичней ефикасноци потримовку достали 30 гражданє, а слово о пременки столариї з ПВЦ столарию, изолацию хижох и набавку котлох за зогриванє.

За тоту намену локална самоуправа и ресорне Министерство за енерґетику опредзелєли 4 милиони динари з хторих додзелєни 3,2 милиони динари.

Як наводза у локалней самоуправи, 800.000 динари опредзелєни за Конкурс за покладанє соларних панелох, хтори нєодлуго будзе росписани.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)