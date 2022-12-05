Представа „Початок” премиєрно виведзена у РКЦ

НОВИ САД – Представa „Початок” Драмского студия „Звонимир Павлович” Руского културного центру у Новим Садзе поставена по тексту и режиї Славка Виная, премиєрно виведзена пияток, 2. децембра у РКЦ.

У представи хтора би ше жанрово могла охарактеризовац як трилер-драма з елементами фантастики и надприродного, бавя шесцеро ґлумци – Саша Сабадош, Ребека Планчак, Иґор Горняк, Марина Хома, Ася Папуґа и Йован Живкович, хтори шицки уж маю предходне ґлумецке искуство на сцени РКЦ.

У премиєрним виводзеню шейсцчлени ансамбл бул солидни и прешвечлїви, насампредз прето же отримал динамику и ритем представи и скоро нєпреривну атмосферу тензиї и обчекованя, цо основна характеристика и вимога жанру. Одвитуюца, суґестивна музика за чий вибор задлужени Мирослав Пап и ефектне шветло у дизайну Иринея Гудака хторе акцентує дїю сполнєли функцию, а сценоґрафия Єлени Симонович послужела же би ше розбила бариєра камерного простору у екстерних сценох. У пролоґу похасновани видео сеґменти чий автор Славко Винаї, а хтори оможлївели же би публика вошла до контексту представи.

Поставянє представи „Початок” финансийно потримали Завод за културу войводянских Руснацох и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

Шлїдуюце виводзенє представи „Початок” буде на 54. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї, на соботу, 10. децембра у Руским Керестуре.