ДЮРДЬОВ – У рамикох 29. ,,Костельниковей єшенї” вчера була орґанизована промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Програма почала на 18 годзин, а отримана є у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

На тим вечаре свойо кнїжки зоз рецензентами представели Михал Рамач (У нас на салашу бул ґенерал), Ксения Варґа (Керестурски калеидоскоп), Любица Кнежевич (Монах и я), Олена Планчак Сакач (Медзи двома побрежями), Ирина Гарди Ковачевич (Трава, прах) и Кристина Афич (Швет без сна).

Под час промоциї нових кнїжкох нащивителє могли купиц представени нови кнїжки у виданю НВУ „Руске слово”.

(Опатрене 62 раз, нєшка 62)