Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк”

КУЛА – У рамикох Костельниковей єшенї 26 рецитаторе зоз Шиду, Бачинцох, Нового Орахова, Бачкей Тополї, Вербасу, Коцура, Кули, Дюрдьова и Руского Керестура стретли ше всоботу у голу школи „Петефи Бриґади” у Кули на Стретнуцу рецитаторох „Михайло Зазуляк”.

Манифестацию отворела предсидателька КУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули Амалия Ковач котра привитала рецитаторох и їх фахових руководительох, як и Миколу Шанта зоз НВУ „Руске слово”, котре обезпечело дарунки за шицких рецитаторох.

Стретнуце отворел хор Дружтва, а у програми, попри рецитаторох, участвовали и школяре зоз Школи за основне музичне образованє (ШОМО) зоз Кули. Як окремни госц того вечара на чесц Гавриїлови Костельникови и свойому учительови рецитованя, чийо мено ноши тото стретнуце, Филип Пронек зоз КУД „Иван Сенюк” зоз Кули одрецитовал писню Гавриїла Костельника на українским язику „Стань Україно”.

У голу школи док ше отримовало Стретнуце була и интересантна вистава малюнкох маляркох зоз Кули: Орос Александри, Мудри Цецилиї, Амалиї Ковач, Весни Добрилович. Вони свойо роботи виложели з нагоди тей манифестациї.

Значносц того стретнуца же ше стретли рецитаторе котри рецитую по руски и їх фахово руководителє. Вони ше дружели у єдней приємней атмосфери, кед нє муша роздумовац о пласману, можлївих гришкох, алє розтерховани указали цо научели и кельо напредовали през тот рок, источашнє унапредзуюци нашу културу.

Орґанизаторе ше як и вше потрудзели же би ше шицки приємно чувстовали и розположени пошли дому.

