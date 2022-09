Суботичанє дочекали госцох

СУБОТИЦА – Дружтво Руснацох у Суботици 17. септембра орґанизовало обиходзенє Суботици зоз фахову особу, представянє новей литературней творчосци младих и друженє у просторийох Дружтва под назву „Витайце у Суботици”. Програма наменєна младим хтори ше пришли школовац, лєбо робиц до Суботици, а поволани и млади зоз других местох.

Як потолковал член Дружтва Руснацох у Суботици Кристиян Сопка, у упознаваню городу рушело ше од Городскей хижи, потим нащивени Видиковец дзе туристични водич бешедовал о историяту, и синаґоґа. Обиходзенє городу закончене при палати Райха Ференца.

Потим шлїдзела закуска у Дружтву Руснацох и програма зоз троїма учашнїками. Иван Лїкар представел два свойо писнї и сказку, писню Михаели Еделински читал Иґор Сабо, а Александра Русковски на ґитари одграла три писнї. После програми було друженє.

На стретнуцу було надосц членох и госцох, сход потримала предсидателька Дружтва Руснацох у Суботици Ана Мария Лендєр и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, а финансийну потримовку дало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

