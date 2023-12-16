Україна и Ґаза – война як роба

Тей єшенї вошли зме до ясно видлївих шлїдох вистатосци у медзинародней политики од войни у України. Анї аґресия Русиї нє тирвала кратко (як ше наздавал воєни и политични верх Русиї), анї контраофанзива українских моцох нє принєсла жадани резултат. Обєктивни факти – велькосц України и Русиї онєможлївюю кратку войну. Окреме нє у економских и политичних обставинох деценийней рецесиї, замиканє економиї у цеку пандемиї и вше векшим моцнєню правоориєнтованих моцох як у Европи, так и у швеце. Потримовка України капе.

А вец, на радосц воєней индустриї розвитого швета, фундаменталистична орґанизация Хамас бомбардовала Израел, злодїйство хторе однєсло велї цивилни жертви. Держава Израел хтору Жени у чарним и сами Єврейки, наволую же є фашистична, врацела з таку силу же ше може отвориц питанє чи ше ту роби о ґеноциду над палестинским народом.

Потримовка Израелу з розвитого швета заправо потримовка политики ЗАД, бо Израел ключни партнер ЗАД на Блїзким востоку и факт же децениями кончи етнїчне чисценє у пасу Ґази над Палестинцами, нїґда нїкого нє одведла на суд. Як цо розвити швет нароком забува же за стварянє Хамаса у Палестини – одвичательни ЗАД и розвити швет. Як цо створели Талибанох у Авґанистану. Як цо ше ґура под тепих же Бенямин Нетаняху финансовал Хамас, потримуюци го у борби процив секуларно и лївоориєнтованих Палестинцох. Тоту исту улогу у Авґанистану, потримани од ЗАД, мали и Талибанє, а терас Хамасовци и – „укушели руку хтора их карми”.

Алє цинизем нашого часу ше ту нє закончує. Война у Ґази порушала войново трошки, ознова порушала воєну индустрию хтора ше заглобела у предлугокей войни у України з предпоставку же Україна може победзиц… и так нє приноши профит у шветовей воєней индустриї, голєм нє на способ на яки вона то жада.

И то нє лєм воєней, алє и медийней индустриї, котра од Першей войни у залїве у Ираку од воєних зраженьох прави вше вецей риалити-шоу. Кед уж война у України постала нє интересантна – ту нова крев. Нови, швижи кирвави спектакл у понукнуцу за анестезированє шветових масох. За приковац за карсцель, за рост адреналину, за преунапрямованє нашей каждодньовей биди до привиду же участвуєме у епскей траґедиї, лєм як навияче зоз трибинох, алє нам то дава илузию же цошка робиме. Же припадаме.

И кед придзе до засиценя з траґедию у Ґази, дзе ше зяви война, тота добре предавана роба? Кельо ту вельо креви потребне попри хлєба и бависка? Покля?