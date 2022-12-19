Отримани Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2022”

КОЦУР – У просторийох Явней библиотеки „Данило Киш”, оддзелєнє у Коцуре, всоботу, 17. децембра, отримана перша часц тогорочного 12. Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка/ Куцурски клип/ Kuczorai csutka/ Kucura Corncob”.

На початку, предсидатель Орґанизацийного одбору „Коцурскей чутки 2022” проф. др Михайло Фейса привитал шицких присутних, визначуюци значносц самого Фестивалу котри, як гварел, єдинствени на тих просторох.

Програма, у першей часци тей манифестациї, прешла у знаку промоциї трох кнїжкох, котрим др Фейса бул єден з рецензентох. Коцурскей публики представени „Роґатицки поетски варґоч” Милада Обреновича, „Шерцо на червеним партку” Любици Сеґеди Фалц и „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая.

Кнїжка „Зоз поштаровей торби”, визначел др Фейса, найактуалнєйша понеже Салонтаї директни учашнїк „Коцурскей чутки”, три раз бул лауреат, и як награда му публикованє спомнутей кнїжки. Нажаль, кнїжка зоз друку видзе у шлїдуюцих даскелїх дньох, та публика нє була у можлївосци видзиц єй прикладнїк, алє як гварел орґанизатор, кнїжка будзе подарована шицким заинтересованим на наиходзацих промоцийох, як и на уж традицийним дочеку Нового року по юлиянским календаре у Коцуре.

Пополадньову програму Фестивалу гумору и сатири музично збогацели и госци зоз Горватскей, Дружтво Руснацох „Руснак”, котри з провадзеньом музики одшпивали пар шпиванки, як и школяре штвартей класи коцурскей Основней школи „Братство єдинство” котри зоз свою учительку Славицу Чельовски за тоту нагоду, у рамикох „Чуточки”, пририхтали и виведли пар кратки скечи.

По словох др Фейси, Медзинародни фестивал одробел свойо, було госцох зоз двох державох – зоз Горватскей и Босней и Герцеґовини. Нажаль, як гварел, мали рижни очежуюци обставини, а то коцурски Дом култури котри нє у функциї и прето Фестивал нє мал тоту театралну, бинску и видео-бимску часц. Як визначел, у другей часци „Коцурскей чутки” котра ше одбудзе накадзи просториї Дома култури годно хасновац, обчекує же буду мац и бинску димензию и же буду одбавени даскельо представи двох театралних ансамблох зоз Руского Керестура и домашнього дзецинского ансамблу Катарини Фейди.

Як заключел др Фейса, думаня є же публика крашнє прияла пририхтану програму на дванастим фестивалу „Коцурска чутка”.