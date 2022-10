Руси, Українци, Косово, ґаз, млєко, ЛҐБТ, „цо нам робя”, Боже мой, кельо лєм бриґи маме… ццц. А, гей, плаца, цени, змаржнєме ше на жиму… И так далєй.

Окупировани зме зоз стварами на хтори, углавним, нє можеме уплївовац, превозиходза нашу моц дїйствованя, най бим так поведол. Наприклад, добрей часци людзох барз лєгко же би дзецом „удруковали” до глави же там даяки Путин бранї славянство и християнство и бла, бла, лєбо же Зеленски герой, бо вон Давид хтори бранї Україну од лудого диктатора. Алє їм зато чежко, за початок, розтолмачиц же кажда война страшна и же ше на концу гевти на верху прешмикаю, а обични людзе оставаю без рукох, ногох, живота,… И то лєм за початок, научиц их штудирац о причинох и на яки способ и на яких уровньох су повязани и як уплївую, одкадз походза и цо им пошлїдки… леле, нуклеарна физика. Чом би ше дзецко учело штудирац, нє? Фино го индоктриновац, додаш дакус виронауки, дакус „ЛҐБТ особи загрожую нашо вредносци”, зли НАТО, зли Путин, зли Зеленски, намутькаш уж цо ци одвитує, натрепеш дзецку то до глави, воно то прилапи як аксиом и опала, нова ґенерация клинцох хтори нє схопни штудирац „out of the box”.

А цалком лєгко мож иншак. Хториш дзень сом ишол на роботу на автобусу и вошла мац зоз дзецком. Мац мала даяки двацец пейц, трицец роки и чим вошли до автобуса почувствовало ше иншаку атмосферу у одношеню на векшину людзох. Любезно и зоз ошмихом одбила место же би шедла, кукла опрез дзецка, виняла кнїжку и читала му. Верце ми, и я слухал як даяке дзецко, тельо ше дала до читаня и ґлуми, тельо емоциї було у тим читаню же сом бул у чуду. Ужила ше до кнїжки як гевти цо вас убедзую же НАТО лєбо Путин зли, алє вона свою енерґию унапрямела на дацо цо дзецку наисце будзе хасновите и верим же тото дзецко будзе мац даяки други аксиоми, наприклад цо добре, а цо зле, же треба помогнуц, а нє обрацац главу и так далєй.

Алє ок, нє маме шицки часу, знаня, моци, нє знам анї я цо чийо оправданє, же бизме були добри оцец лєбо мац, алє гевто цо сом сиґурни то же шицки маме и часу, и знаня и моци же бизме научели дзеци наприклад же би нє руцали шмеце по улїци. Чи под маску патриотизма и флоскули „любиш свою жем кед ю чуваш од шмеца”, чи под маску еколоґийней свидомосци, чи єдноставно прето же нє културно руцац шмеце по улїци, нє важне, важне же то дацо цо у рамикох нашей моци дїствованя и, верце ми, кажде дзецко будзе мац вецей хасну од того же научело руцац шмеце до канти, як од того же НАТО/Путин зли. Кед научи основни вредносци, културу, як штудирац „out of the box”, дзецко лєгко посклада шицко друге и нє будзе лєм часц своєй ґенерациї, алє дахто хто може и хто роздумує зоз свою главу. А то, озда, дацо цо кажди родитель жада за свойо дзецко – же би нє було часц чопора, алє самостойна, дозрета, своя особа.

