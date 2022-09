Просеково и минимални фамелийни вредносци

Кед представителє держави Сербиї бешедую о фамелиї и фамелийних вредносцох, бешеда им полна з богатима метафорами, вецейзначнима поняцами, лиричнима и спозорююцима тонами. Кед же пишу закони, правилнїки и предписаня о фамелиї и фамелийних вредносцох, дискурс преходзи на цалком зведзене, бирократске мудрованє. Як цо знаме и каждодньово слухаме, у їх бешеди фамелия святиня, а єй традицийни вредносци загрожени зоз шицких бокох – лєм вони их охранюю и чуваю. Кед же опатриме писани шлїд третмана фамелиї у нашим дружтве, наприклад по Републичним заводзе за статистику, фамелия дефинована як трочлене обисце, гоч то директно оспорює прокламовану, голєм на словох, пронаталитетну политику держави. На словох, фамелия ма буц векша, велька, идеално би було задруґарска, алє по статистики, досц тройо.

Кед власц бешедує о фамелийних вредносцох, такой шлїдзи и епитет – традицийни вредносци. Кед же ше то положи на папер, фамелия традицийно вредзи минимално 35, односно, як наявене, пошвидко 40 тисячи динари, а просеково 74 тисячи динари (податки з юлия 2022. року). Тиж, просекова вредносц фамелиї векша кед є даяк вязана за державу и власц, а лоґично, кед же є „нє-державна”, з приватного сектору, вец просеково вредзи менєй, скоро минимално. Максималну вредносц, випатра, маю лєм фамелиї хтори маю власц – политичну лєбо економску, лєбо обидва. Яка тота максимална вредносц, чежко же дараз дознаме.

Потераз зме розпатрели вредносц трочленей фамелиї, голєм начално. Кед войдземе до детальох, кед власц и держава бешедую о змисту традицийних фамелийних вредносцох, ту нєзаобиходне чуванє язика, писма, култури, идентитету. Кед же ше тот змист виражи написмено, статистично, шицки тоти ставки вєдно (з єдним словом, образованє), у трочленей фамелиї вредзи „нєвироятни” 128 динари на мешац. Тельо, най здогаднєме, державна статистика у минималней трошительней кошарки розрезала на образовни и културни активносци. Но, кед слово о скорей спомнутей „державней” трочленей фамелиї, значи тей хтора заквачена на буджет, вона просеково вредзи два раз вецей од гевтей нєдержавней, най повем минималней (здогаднїме ище раз, у держави дзе фамелия святиня), а у обласци образованя аж три раз вецей – за ню ма скоро цали 500 динари на мешац. Конкретно, то значи же аж анї тота фамелия, гоч два раз вреднєйша од „минималней”, нє може до обисца купиц єдну цалу кнїжку мешачно. А кнїжка ше якошик надрилює як нєзаобиходне предусловиє же би ше очувало традицийни фамелийни вредносци як цо язик, писмо, култура и идентитет. По тим, вредносц образованя беззначна ствар, алє зато комплет учебнїкох за висши класи обовязней основней школи кошта вецей як 18 тисячи динари, половку минималней вредносци трочленей фамелиї.

Бешедує ше єдно, а заправо ше виписує нова класна структура, хтора остатнї децениї у нашей держави здобува вше вецей феудални прикмети. Традицийни…

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

