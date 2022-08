Роки цо жедла шашка

И кед сом подумал же готове, же ше конєчно починаме отверац ґу швету, идземе ґу мирному животу у стварним политичним плурализму, у котрим ше вежба демократия и будованє институцийох, забили премиєра. А, вец ше на сцену врацаю преблєчени члени бувшей власци, професийни партийни функционере, котри членски карти збераю як колекционере.

Косовски проблем котри бул дзеведзешатих, тирва цали час у рижних манифестацийох. И на концу, 2012. року нам ше враца политична система зоз дзеведзешатих, з дзепоєднима актерами зоз того часу. Нови час принєсол и нови политични курс, алє методолоґия функционованя ше у сущносци нє пременєла, уключуюци и одношенє ґу политичному плурализму, диялоґу котри щезнул и антаґонизем у котрим тот котри нє зоз тобу – твой нєприятель.

Прешла ище єдна декада мойого живота у тей „новей нормалносци” у котрей треба праве нормалносц зачувац. Тото цо шицок тот период, од трицец и даскельо роки, повязую – то медиї. Праве того мешаца будзе 25 роки як сом заґажел до дньового новинарства. Теди сом вошол до новинарства зоз жаданьом гражданом преношиц информациї котри им важни за живот, же би здобули прави угел патреня на дзепоєдни подїї, же бим ше борел за права загрожених, най ше чує глас гевтих котри нєвидлїви за явносц, а маю свойо проблеми. И най ширим вирску толеранцию так же, теди слухачох Радия 021, упознам зоз вирскима заєднїцами у Новим Садзе най чуц и їх глас.

И док я творел на националним плану трафяли ше преґрупованя у медийох. Таблоизация медийох постала вираженша, квалитет пренєшеней информациї уступел место видуманим, лєбо конструованим вистом, а вец ше помали, як ше политична моц меняла, вулґаризовали и постали тунє оружиє за знїщованє людзох и биоґрафийох, цо у писаним, цо у радийним, лєбо телевизийним новинарстве. А вец ше тото шицко пренєсло и на улїчку. Фарми, Пари, политични риялити програми, теориї завери, битки, порноґрафия, лаца… у каждодньовим медийним швеце. Помали явносц анестезирана, звикла на тото як на дацо нормалне. А нє нормалне є. Алє лєпше и тото як кед би ше тематизовали стварни проблеми нашого дружтва. А теми єст милион.

Лєм проблем у тим же кед даяки животни проблем отвориш, мушиш за углом налєциц на власц котра о тим одлучує. Дзешец роки прешло. Нє може за шицко буц опозиция виновата. Нє идзе. И прето, нє треба ше чудовац чом РЕМ предлужел хаснованє националних фреквенцийох телевизийом Пинк, Хепи, Прва и Б92. Конкуренция истого, нє дава вельо можлївосци критичного роздумованя.

На концу, Борислав Пекич написал „Роки цо жедла шашка” здогадованя, у ствари, дньовнїк наших бувших животох, а кажди потрошени живот на, одредзени способ, цудзи. „Наш є єдино, и то з часци, тот котри чече”. Значи, док можеме управяц з нїм, можеме и з далїнским. Пре нормалносц и за мирнєйши днї.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

