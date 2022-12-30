Шейсц церкви преглашени за памятнїки култури, два зоз Бачки

ВЕРБАС – Влада Републики Сербиї принєсла одлуку о преглашеню шейсцох церквох за памятнїки култури: церква Блаженей дїви Мариї у Земуну, Грекокатолїцка церква у Коцуре, Евангелистична Християнска церква А.В. у Вербаше, церква Успения Богородици у Вукони, церква Вознесеня Господнього у Цветулї и церква св оца Миколая у Врелу.

Медзи церквами и Грекокатолїцка у Коцуре котра пошвецена Успению Пресвятей Богородици, збудована є 1792. року у класицистичним стилу зоз барокним уплївом.

Иконостас намальовани 1813. року, намальовал го Арса Теодорович, єден з найзначнєйших малярох сербского походзеня зоз периоду класицизма.

Його малюнки котри ше находза у Грекокатолїцкей церкви у Коцуре, представяю важне културне и историйне нашлїдство маю значни уметнїцки квалитет и важни су за виглєдованє малярства 19. вика у Войводини.