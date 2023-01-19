З парохийних матрикулох коцурскей парохиї

КОЦУР – У коцурскей парохиї Успения Пресвятей Богородици у статистики з парохийних матрикулох зазначене же 2022. року покресцени 24 особи, повинчани два пари, а поховани 36 особи.

Од вкупного числа покресцених, 19 дзеци до 1. року старосци (7 хлапци и 12 дзивчата), єдно дзецко од 1-7 рокох, покля ше покресцели штири особи старосци понад 7 роки, цо вкупно 9 хлопски и 15 женски особи.

Кед слово о похованих особох, поховани 17 хлопи и 19 жени. Найстарши од хлопох котри умар то Никола Буила (86 рок), а найстарша од женох то Мария Олеар нар. Яким (100 роки).

Концом прешлого року грекокатолїцка парохия Успения пресвятей Богородици у Коцуре чишлєла коло 2.300 парохиянох.

По словох декана бачкого и пароха коцурского о. Владислава Раца, у грекокатолїцкей парохиї у Коцуре и церковни и духовни живот ше одвивал поряднє, отримани шицки богослуженя, а участвованє парохиянох у шицким було значне.

За Коцур шор визначиц же то наша присутносц на тих просторох уж 260 роки од приселєня, тримаме ше свойого и нашо трима нас, визначел парох о. Рац.