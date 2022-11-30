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Александар Ковач о правилох у транспорту

автор ол. папуґа, фото facebook.com/petro.kuzmjak.ruski.krstur
автор ол. папуґа, фото facebook.com/petro.kuzmjak.ruski.krstur 118 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре других класох Основней школи „Петро Кузмяк” ше на интересантни способ упознали зоз правилами у транспорту на годзини котру 23. новембра отримал Александар Ковач, инструктор у Транспортним центру „Ковач”. На годзини ше найвецей бешедовало о транспортних правилох, знакох и рижних ситуацийох о безпечносци у транспорту, як правилно гонїц бициґлу, як ше уключиц до транспорту, дзе положиц шветло на бициґлу. Шицки практични совити школяром були интересантни, а насампредз хасновити

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