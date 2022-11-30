Александар Ковач о правилох у транспорту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре других класох Основней школи „Петро Кузмяк” ше на интересантни способ упознали зоз правилами у транспорту на годзини котру 23. новембра отримал Александар Ковач, инструктор у Транспортним центру „Ковач”. На годзини ше найвецей бешедовало о транспортних правилох, знакох и рижних ситуацийох о безпечносци у транспорту, як правилно гонїц бициґлу, як ше уключиц до транспорту, дзе положиц шветло на бициґлу. Шицки практични совити школяром були интересантни, а насампредз хасновити