Анализована робота прешлого составу Националного совиту Руснацох

НОВИ САД – У просторийох Дружтва новинарох Войводини у Новим Садзе нєшка отримани округли стол з тему Анализа роботи прешлого составу Националного совиту Руснацох и напрямки за роботу нового составу.

Сход орґанизовала Руска матка, а присутни були и поєдинци заинтересовани за тематику Националней стратеґиї. Предходна национална стратеґия Руснацох була за период по 2020. рок, а потераз нє принєшена нова. На нєшкайшим сходзе присутни бешедовали о обласцох образованя, култури, медийох и младих, а найвекшу увагу прицагла информация же у идуцим школским року у основней школи „Братство єдинство” у Коцуре можебуц нє будзе оддзелєнє першокласнїкох по руски.

Як поведзене на округлим столє, за обстоянє нашей заєднїци потребне, медзи иншим, обезпечиц и вецей средства.

Попри дискусиї на тему стратеґиї Руснацох, у рамикох нєшкайшого сходу представена и двоязична кнїжка „Шлїди у преходносци” – Поетски и шветлосни записи Дюри Папгарагая и Михайла Лїкара, хтора обявена у сотруднїцтве зоз Дружтвом новинарох Войводини.