Драга Вербас – Коцур до рока будзе заварта за транспорт

ВЕРБАС/КОЦУР – На державней драги, oсносно на часци драги на релациї Вербас – Савине Село (односно Вербас – Коцур), подполно застановени транспорт од вовторку, 4. октобра, од 18 годзин.

Тота драга будзе заварта за транспорт по 9. септембер 2023. року, по сообщеню Явного подприємства „Драги Сербиї”, пре вибудову швидкей гайзибанскей драги, часц драги Нови Сад – Келебия, подвожняк.

Транспорт преунапрямени прейґ Кули и Савиного Села.

Заверанє драги спричинєло почежкосци шицким школяром, роботнїком алє и людзом котрим треба пойсц зоз Коцура до Вербасу, понеже место оддалєне 8 километери од Вербасу, а тераз драга прейґ Савиного Села и Кули длугока 30 километери.

Уведзени нови автобусни линиї котри превожа путнїкох на релациї Вербас – Кула – Савине Село – Деспотово, а як наведзене у сообщеню, на шицких автобусних линийох ше превожи и путнїкох до Коцуре.

