Ище три представи през викенд

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викендру на репертоару тогорочного Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї буду одбавени ище три представи за одроснутих.

На пияток, 9. децембра з початком на 19:30 годзин будзе премиєра представи Жана Жене „Служнїци”, котру зоз франуцского преложел Владимир Бодянєц, а режию, адаптацию текста, сценоґрафию, вибор костимох, реквизитох и музики подписує Владимир Надь. Бавиц ю буду ґлумци старшей ґрупи Драмского студия „Арт” Дома култури Руски Керестур: Силвия Малацко (Соланж), Мирослав Малацко (Клер) и Мирон Джуня (Панї). Музични сотруднїк на тей представи Владимир Бесерминї, шветло – Желько Пашо, а бински роботнїк Дюра Хома.

Драмски студио „Звонимир Павлович” Руского културного центра з Нового Саду будзе бавиц авторске дїло Славка Виная, котри подписує и текст и режию. Представа „Початок” будзе на соботу 10. децембра на 19:30 годзин.

На нєдзелю, 11. децембра Словацки войводянски театер, Бачки Петровец будзе бавиц представу Анд`жея Сарамановича „Тестостерон”, котру режирал Радоє Чупич.

Зоз тоту представу тогорочни, 54. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї будзе закончени.