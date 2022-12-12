НОВИ САД ‒ Од 12. до 16. децембра, од пондзелку до пиятку, у Новим Садзе, у Церкви св. апостолох Петра и Павла будзе Крачунска духовна обнова за парохиянох, хтору будзе водзиц ш. Євсевия СНДМ.

Як гварела ш. Євсевия, то пририхтованє за Крачун, Рождество Христово, та таки буду и теми, на основи текстох зоз Євангелиї. Наприклад, початок Євангелиї од Матея, потим зоз науки о Мариї, Мацери Божей, о Благовищеню и Рождеству Господа Исуса Христа, о пресвятей фамелиї, и дванацрочни Исус у храме, односно о вихованю дзецох.

Початок преподаваньох на 16,30 годзин, та по 17 годзин, кед почина Служба Божа. Пред тим, на 16 годзин пацерки.