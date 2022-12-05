Миколай приноши свойо дари

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дочек св. Николая и дзелєнє пакецикох у церкви за коло 300 дзеци плановани нєшка, 5. децембра, коло 17:45 годзин, после вечаршей Служби Божей и Всеночного. Тото збуванє будзе ше преношиц на Фейсбук боку Катедрала св. Николая.

Ютредзень, 6. децембра, на швето святого Миколая чудотворца, у архиєрейскей Служби Божей за паноца будзе пошвецени диякон Ярослав Варґа. Тому чину, попри кир Георгия Джуджара буду присуствовац нашо священїки и вирни, котри привитаю нового роботнїка у Божей винїци.

И тоту Службу ше будзе преношиц на Фейсбук боку Катедрала св. Николая.