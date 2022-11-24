На нєдзелю Кирбай у Кули

КУЛА – Вирни парохиї св. Йосафата на нєдзелю преславя Кирбай зоз архиєрейску Службу Божу на 10 годзин зоз мированьом и, кед хвиля допущи, зоз обходом коло церкви.

Гоч швето св. Йосафата пада на пияток, 25. новембра, у Кули ше Кирбай преноши на нєдзелю.

Каплїчка шестрох СМДМ у Коцуре тиж пошвецена тому святому, та вони на пияток преславя Кирбай у своєй каплїчки.

У Кули означованє швета почнє на соботу зоз Службу Божу на 8 годзин, а того истого дня на 17 годзин будзе Всеночне.

На архиєрейску Службу Божу окрем владики кир Георгия Джуджара поволани велї госци, а зоз Словацкей приду протоигумен Володимир Седлачек и о. Антоний Турчаник.

И вирни з других парохийох поволани присц на архиєрейску Службу Божу и вєдно зоз вирнима у Кули торжествено означиц Кирбай, виявел за Рутенпрес о. Платон Салаґ, ЧСВВ.

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