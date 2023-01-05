Округли стол о новей Националней стратеґиї Руснацох

НОВИ САД – у просторийох Дружтва новинарох Войводини у Новим Садзе, 9. януара на 11 годзин будзе округли стол Анализа роботи предходзацого составу НСРНМ и напрямки за дїялносц нового НСРНМ, хтори орґанизує Руска матка.

Руска матка поволує и же би ше винєсло предклади, хтори би ше уключело до Акцийного плану Националней стратеґиї Руснацох .

У рамикох Округлого стола будзе представена и двоязична кнїжка Шлїди у преходносци/Трагови у пролазности – Поетски и шветлосни записи Дюри Папгаргая и Михайла Лїкара/Поетски записи Ђуре Папхархаја и Михајла Љикара, хтора обявена у сотруднїцтве зоз Дружтвом новинарох Войводини.