Означена рочнїца Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руска матка свою 33-рочнїцу означела зоз двома подїями, зоз отвераньом вистави малюнкох зоз IV подобовей колониї „Еуфемия Гарди” у предполадньових годзинох и зоз святочну схадзку у вечарших годизнох на корей були представени и безплатно подзелєни два кнїжки. Попри велїх госцох на тим вечаршим збуваню бул и предсидатель Шветовей Ради РРЛ Штефан Лявинец зоз Мадярскей.

Шветочна вистава малюнкох зоз IV Подобовей колониї „Еуфемия Гарди” – Руски Керестур 2022. отворена на 11 годзин у Спортскей гали. На тей вистави виложени дїла зоз Подобовей колония котра отримана у Руским Керестуре 17. септембра того року, а на нєй участвоали 12 авторе.

У просторийох Месней заєднїци Руски Керестур на 18 годзин означело ше 33 роки од снованя Рускей матки. Вельке число нащивительох котри пришли на тото збуванє привитал подпредсидатель Шветовей ради Руснацох Дюра Папуґа. Присутним були подаровани два кнїжки: Анґлийско-руски словнїк проф. Др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски и кнїжка „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая.

Приповедаюци о кнїжкох, предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса подцагнул же видруковани пейц кнїжки, з котрих даєдни наисце капитални.