Пошвецена икона святого Шарбела

БЕОҐРАД ‒ Дня 27. новембра, пред Службу Божу у Беоґрадзе, модлєна дзевятнїца, а вец, як гварел парох о. Иґор Вовк, пошвецена и икона святого Шарбела. Шарбел Макхлуф (1828‒1898) преглашени за святого 1977. року, на цо уплївовало и солидаризованє зоз чежким положеньом християнох на Блїзким востоку. Вельки є защитнїк фамелийней молитви и почитує ше го як святителя мира.

Парох беоґрадски о. Иґор у казанї бешедовал цо то пост и кельо вира важна за оздравенє, цо була тема и у Євангелиї.

На Богослуженю бул и представнїк Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами Влади Републики Сербиї Ґаврило Ґрбан. Апостол читал богослов Филип Суботич. У шпиваню участвовали и жени зоз Сримскей Митровици. После Служби Божей була панахида за жертви Голодомору у України.