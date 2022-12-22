Илонa Зарубицa подаровала малюнок керестурскей парохиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У храму св. оца Миколая после вечаршей Служби Божей 21. децембра пошвецени малюнок, котри Илона Зарубица подаровала до керестурскей парохиї.

Малюнок єдна зоз єй роботох, на котрим намальована подїя зоз Исусового живота нєодлуга по родзеню, кед го нащивели Троме царове зоз дарами.

На тим дарунку щиро подзековал керестурски парох о. Владислав Варґа, котри Зарубицовей з тей нагоди подаровал Святе писмо по руски.

Илона Зарубица, котра позната у швету спорта и бодибилдинґу, тиж так и аматерски маляр, а свойо твори на вецей заводи викладала у рижних ґалерийох.