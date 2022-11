Преславени Кирбай у Kоцуре у манастире

КОЦУР ‒ У Коцуре, на швето св. священомученїка Йосафата пияток, 25. новембра, преславени Кирбай Манастира монахиньох СНДМ. Як гварела ш. Єремия, у церкви була Служба Божа, а наказовал о. Мато Милош ОЦД, кармелита зоз Заґребу.

Служел парох коцурски о. Владислав Рац, сослужели о. Платон Салак ЧСВВ зоз Кули и Данил Задрепко з Нового Вербасу, а споведал о. Дамян Кича ЧСВВ зоз Кули.

Попри домашнїх, були монахинї зоз шицких наших домох, зоз Руского Керестура, на чолє зоз провинциялну ш. Мартину Книту, потим зоз Кули и Нового Саду.

Отец Мато наказовал о значеню св. Йосафата и о єдинству Церкви, хтора диха зоз лївим и правим плюцовим кридлом, восточним и заходним. Святи Йосафат виучовал историю Церкви и видзел ище на початку же Церква ма буц єдна.

Вон бул владика, и у своєй епархиї наишол на вельке одуперанє, алє го то нє зламало, трудзел ше и далєй же би бул у Петровей Церкви, на чолє зоз римским папом.

Паноцец Мато гварел же би нам св. Йосафат требал буц приклад, а ми же бизме ше модлєли прейґ його заступнїцтва, за єдинство, за спашенє. Тиж, за нашо фамелиї, же би родичи виховали дзеци у вири у духовним живоце, же би активно участвовали у святих тайнох, у богослуженьох.

На концу, у Церковней сали було послуженє и аґапе.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)