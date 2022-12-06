Стретнуце руху Фоколару зоз Сербиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу ше у велькей виронаучней сали стретли члени Руху фоколару зоз цалей Сербиї, котрих привитал керестурски парох о. Владислав Варґа и члени руху зоз Руского Керестура. На стретнуцу участвовали члени зоз Ковилю, Горнього Брегу, Сенти, Бечею, Змаєва, Коцура.

По роздумованю Марґарет Карам о теми „Жиц зоз шерцом без гранїцох” присутни мали нагоду роздумац о нєй и робиц по ґрупох, преглїбююци роздумованє о тей теми, а источашнє ше и упознавац.

После длугшого периоду без стретаня пре пандемию, тото стретнуце за шицких було окреме значне бо могли подзелїц свойо искуства и любов.

Велї млади фамелиї були присутни зоз дзецми и то дало окремну ноту стретнуцу, бо дзеци наисце знаю жиц и любиц без гранїцох. Велї симпатизере ше уключели до руху и на стретнуцу присуствовали з нову енерґию.

Попри госцох зоз Сербиї присутни бул и госц, член руху Серґей, котри жиє у велькей заєднїци Фоколару у Москви.

Тото стретнуце було полнє заєднїцтва, любови спрам Господу и мацери Божей и праве прето шерца присутних дуркали без гранїцох.