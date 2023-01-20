Швецену воду ма кажди Руснак у обисцу

НОВЕ ОРАХОВО – Богоявленє, єдно з найвекших християнских шветох, преславене штварток, 19. януара у нашей церкви у Новим Орахове зоз Службу Божу хтору служел о. Владислав Рац.

Тото швето преславя случованє кед Святи Йоан Креститель кресцел Исуса на рики Йордан. Кед Исус виходзел з води отворело ше нєбо и Святи дух у форми голубици зишол на Исуса Христа и було чуц глас „То син Божи, хтори по моєй дзеки”. На тот дзень ше у церкви швеци воду хтора ма чудотворну моц. Наш народ вше у своїм обисцу ма воду хтора пошвецена на Богоявленє и барз ю почитує. Зоз тоту воду ше пошвеца обисца, гроби, хаснує ше на кресцинох, з ню ше швеци паски на Вельку ноц, дава ше пиц хорим, з єдним словом хаснує ше у шицких чловекових потребох.

У ораховскей церкви, штварток 19. януара було досц вирних хтори однєсли до своїх домох воду хтору о. Владислав Рац пошвецел.